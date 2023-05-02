Жительница Барнаула наняла киллера для убийства невестки

Женщина не хотела совершать преступление своими руками и нашла исполнителя, которым оказался участник оперативно-розыскных мероприятий.
При встрече жительница Барнаула отдала ему задаток и пообещала еще полтора млн рублей после исполнения заказа.
Злоумышленница также продумала план, чтобы отвести от себя подозрения. Преступление должно было произойти летом в совершенно другом регионе, когда жертва должна была поехать к родственникам.
В итоге женщину задержали, не дав задуманному случиться. Возбудили уголовное дело о приготовлении убийства по найму. Расследование продолжают.
Ранее подростки убили женщину по заказу ее дочери-школьницы.