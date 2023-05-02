2 мая
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Происшествия

Жительница Барнаула наняла киллера для убийства невестки

57-летняя жительница Барнаула из-за неприязненного отношения к своей невестке заказала ее убийство в феврале 2023 года, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Силуэт. Нож. Убийца
Силуэт. Нож. Убийца
СС0

Женщина не хотела совершать преступление своими руками и нашла исполнителя, которым оказался участник оперативно-розыскных мероприятий.

При встрече жительница Барнаула отдала ему задаток и пообещала еще полтора млн рублей после исполнения заказа.

Злоумышленница также продумала план, чтобы отвести от себя подозрения. Преступление должно было произойти летом в совершенно другом регионе, когда жертва должна была поехать к родственникам.

В итоге женщину задержали, не дав задуманному случиться. Возбудили уголовное дело о приготовлении убийства по найму. Расследование продолжают.

Ранее подростки убили женщину по заказу ее дочери-школьницы.

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