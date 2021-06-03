Жительница Барнаула обманула престарелую мать и перевела себе ее деньги

Суд приговорил к условному сроку жительницу Барнаула, которая перевела себе деньги, принадлежавшие ее престарелой матери.

Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленница, проживая вместе со своей матерью-пенсионеркой, получила доступ к ее счетам с помощью приложения «Сбербанк Онлайн».

В итоге жительница Барнаула перевела на свою карту средства матери в сумме более 12 тысяч рублей. Деньги она потратила на свои нужды.

Суд приговорил злоумышленницу к лишению свободы сроком на один год условно с испытательным сроком 1 год. Помимо уголовного наказания, с осужденной взыскан материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Ранее алтайская пенсионерка взяла кредит и перевела лжеследователю почти 300 тыс. рублей.