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Происшествия

Жительница Барнаула обманула престарелую мать и перевела себе ее деньги

Суд приговорил к условному сроку жительницу Барнаула, которая перевела себе деньги, принадлежавшие ее престарелой матери.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленница, проживая вместе со своей матерью-пенсионеркой, получила доступ к ее счетам с помощью приложения «Сбербанк Онлайн».

В итоге жительница Барнаула перевела на свою карту средства матери в сумме более 12 тысяч рублей. Деньги она потратила на свои нужды.

Суд приговорил злоумышленницу к лишению свободы сроком на один год условно с испытательным сроком 1 год. Помимо уголовного наказания, с осужденной взыскан материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Ранее алтайская пенсионерка взяла кредит и перевела лжеследователю почти 300 тыс. рублей.

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