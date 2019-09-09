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Происшествия

Жительница Барнаула открыла наркопритон в многоэтажке

32-летняя жительница Барнаула организовала в одном из многоквартирных домов на улице Шумакова наркопритон, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Ранее судимая женщина открыла притон для систематического потребления наркотических веществ.

При осмотре полицейские с собакой нашли и изъяли предметы, необходимые для приготовления наркотиков, а также сами вещества.

На хозяйку притона завели уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее оперативники задержали пять человек, которые закупали и реализовывали в Алтайском крае крупные партии наркотиков.

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