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Происшествия

Жительница Барнаула попыталась купить доллары и потеряла 700 тысяч рублей

Жительница Барнаула поверила неизвестному трейдеру, который предложил ей заработать. Нужно было купить доллары, а потом продать их по выгодной цене. На самом деле целью звонившего были данные банковской карты доверчивой женщины.

Мошенничество в интернете, деньги. Финансы.
Мошенничество в интернете, деньги. Финансы.
altapress.ru

Она перешла по ссылке, которую отправил мошенник, и ввела в появившемся окне данные своей карты с трехзначным номером с обратной стороны.

Несколько раз женщине поступали звонки с указаниями, в результате чего она оформила на себя кредит и перевела более 700 тыс. рублей.

«Позже женщина посоветовалась со своими знакомыми, которые сообщили ей, что все это время она поддерживала связь с мошенниками», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полиции возбудили уголовное дело.

Ранее эксперты объяснили, как распознать телефонный звонок от аферистов.

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