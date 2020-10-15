Жительница Барнаула попыталась купить доллары и потеряла 700 тысяч рублей

Она перешла по ссылке, которую отправил мошенник, и ввела в появившемся окне данные своей карты с трехзначным номером с обратной стороны.
Несколько раз женщине поступали звонки с указаниями, в результате чего она оформила на себя кредит и перевела более 700 тыс. рублей.
«Позже женщина посоветовалась со своими знакомыми, которые сообщили ей, что все это время она поддерживала связь с мошенниками», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полиции возбудили уголовное дело.
Ранее эксперты объяснили, как распознать телефонный звонок от аферистов.