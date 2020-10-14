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Происшествия

Как распознать телефонный звонок от аферистов, объяснили эксперты

Для россиян составили памятку со способами распознать телефонный звонок от мошенников, говорится на сайте подмосковного правительства со ссылкой на главное управление региональной безопасности.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

Специалисты Банка России и полицейские рассказали, что главный признак общения с аферистом — вопросы о коде из SMS, PIN-коде, номере банковской карты или CVC-коде на обороте банковской карты.

Также мошенники могут обещать легкие деньги, будут пытаться вызвать чувство страха, не дадут времени посоветоваться с родственниками.

В случае такого звонка россиянам рекомендовано немедленно повесить трубку и не перезванивать по номеру. При желании можно позвонить в банк и узнать о состоянии своих счетов, пишет Lenta.ru.

Телефон банка лучше набирать вручную.

Если деньги со счета были переведены незаконно, то банк может приостановить эту операцию на срок до двух дней. В таком случае клиенту отправят SMS, push-уведомление в мобильном приложении или позвонят. При подтверждении операции гражданином ее разблокируют.

При этом если владелец карты сообщил мошенникам данные своего счета, банк имеет право отказать ему в компенсации.

Что делать

Ранее уникальный способ борьбы с телефонными мошенниками предложил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Куканов подчеркнул, что самый лучший способ — вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Он отметил, что злоумышленники с помощью спецсервисов IP-телефонии могут подменять номер, который выглядит как номер банка.

«Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна: при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — пояснил эксперт.

Кроме того, многие мошенники используют спам-звонки, чтобы жертва сама перезвонила.

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