Россиянам предложили уникальный способ борьбы с телефонными мошенниками

Куканов подчеркнул, что самый лучший способ — вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров.
Он отметил, что злоумышленники с помощью спецсервисов IP-телефонии могут подменять номер, который выглядит как номер банка.
«Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна: при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — пояснил эксперт.
Кроме того, многие мошенники используют спам-звонки, чтобы жертва сама перезвонила.
«Не стоит перезванивать на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8−809 (номера для оказания платных услуг)», — дал совет специалист.
Также можно в интернете проверить, кому принадлежит номер — мошенники звонят огромному количеству людей и, как правило, номер быстро помечают как вредоносный.
Стоит отметить, что телефонные мошенники в 2020 году стали особенно активны в России, в том числе в Алтайском крае. Ранее житель Барнаула отдал 14 млн рублей, чтобы заработать «миллиарды».