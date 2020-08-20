Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Россиянам предложили уникальный способ борьбы с телефонными мошенниками

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал «Прайму», как лучше всего бороться со звонками мошенников.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

Куканов подчеркнул, что самый лучший способ — вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Он отметил, что злоумышленники с помощью спецсервисов IP-телефонии могут подменять номер, который выглядит как номер банка.

«Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна: при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — пояснил эксперт.

Кроме того, многие мошенники используют спам-звонки, чтобы жертва сама перезвонила.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

«Не стоит перезванивать на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8−809 (номера для оказания платных услуг)», — дал совет специалист.

Также можно в интернете проверить, кому принадлежит номер — мошенники звонят огромному количеству людей и, как правило, номер быстро помечают как вредоносный.

Стоит отметить, что телефонные мошенники в 2020 году стали особенно активны в России, в том числе в Алтайском крае. Ранее житель Барнаула отдал 14 млн рублей, чтобы заработать «миллиарды».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость