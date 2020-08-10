Барнаулец отдал мошенникам 14 млн, чтобы заработать «миллиарды», но остался без копейки

С жалобой в полицию пришел мужчина 1963 года рождения. Он рассказал, что неизвестные втерлись к нему в доверие и похитили деньги.
«Потерпевший узнал от своего знакомого, что можно хорошо заработать торговлей на фондовой бирже. Заинтересовавшись этим предложением, мужчина решил инвестировать денежные средства в фондовые рынки», — рассказали в ведомстве.
Барнаулец заключил договор с консалтинговой компанией через некоего финансового аналитика и передал ему управление своим торговым счетом.
С 2019 года мужчина периодически пополнял спецсчет, доведя сумму до 14 млн рублей.
Однако накануне финансовый аналитик написал электронное письмо и заявил, что произошел обвал биткоина на криптовалютной бирже и все деньги пропали.
В полиции возбудили уголовное дело по факту «мошенничества в особо крупном размере».
Ранее жительница Барнаула оформила кредит на 300 тысяч, чтобы поломать все планы мошенникам.