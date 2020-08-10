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Жизнь

Барнаулец отдал мошенникам 14 млн, чтобы заработать «миллиарды», но остался без копейки

В Алтайском крае полициейские расследуют мошенничество на 14 млн рублей, которые «сгорели из-за обвала биткоина», сообщает региональное МВД.

Финансы, биржа, курс валют.
Финансы, биржа, курс валют.
CC0

С жалобой в полицию пришел мужчина 1963 года рождения. Он рассказал, что неизвестные втерлись к нему в доверие и похитили деньги.

«Потерпевший узнал от своего знакомого, что можно хорошо заработать торговлей на фондовой бирже. Заинтересовавшись этим предложением, мужчина решил инвестировать денежные средства в фондовые рынки», — рассказали в ведомстве.

Барнаулец заключил договор с консалтинговой компанией через некоего финансового аналитика и передал ему управление своим торговым счетом.

С 2019 года мужчина периодически пополнял спецсчет, доведя сумму до 14 млн рублей.

Однако накануне финансовый аналитик написал электронное письмо и заявил, что произошел обвал биткоина на криптовалютной бирже и все деньги пропали.

В полиции возбудили уголовное дело по факту «мошенничества в особо крупном размере».

Ранее жительница Барнаула оформила кредит на 300 тысяч, чтобы поломать все планы мошенникам.

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