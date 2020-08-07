Жительница Барнаула оформила кредит на 300 тысяч, чтобы поломать все планы мошенникам

В Алтайском крае женщина помогла неизвестным повесить на себя крупный кредит, чтобы обезопасить свои деньги, сообщает региональное МВД.

39-летняя женщина рассказала полиции, что накануне ей позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка.

«Она пояснила, что с карты происходит несанкционированное списание денежных средств и чтобы предотвратить мошенничество, необходимо снять всю сумму и перевести на безопасные счета», — рассказали в ведомстве.

Для этого необходимо было несколько операций в банкомате, что женщина и сделала. Однако этого было недостаточно, чтобы «обезопасить себя наверняка».

Лжесотрудница банка заявила, что мошенники пытаются оформить кредит на женщину. Чтобы его аннулировать, необходимо зайти в онлайн-приложение и произвести некоторые манипуляции.

После этого жительница Барнаула действительно обнаружила у себя оформленный кредит в размере более 300 тыс. рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз просят не верить каждому позвонившему. К примеру, накануне барнаульская пенсионерка не повелась на полумиллионную уловку с попавшей в ДТП дочкой.