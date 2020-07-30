Барнаульская пенсионерка не повелась на полумиллионную уловку с попавшей в ДТП дочкой

В полицию обратилась жительница Барнаула 1934 года рождения. Она поведала о том, что ранним утром ей позвонил неизвестный и представился следователем.
«Он сообщил, что ее дочь якобы совершила дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек и, чтобы избежать наказания, необходимо перевести 500 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
Однако пенсионерка оказалась с незатуманенным разумом. Она прекратила разговор и связалась с дочерью, а после пошла в полицию.
По факту «покушения на мошенничество» возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.
Ранее другая барнаульская пенсионерка только с третьего раза поняла, что перечисляет деньги мошенникам, пообещавшим за это большую компенсацию.