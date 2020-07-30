Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июля 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаульская пенсионерка не повелась на полумиллионную уловку с попавшей в ДТП дочкой

В Алтайском крае злоумышленники по схеме «ваш родственник попал в ДТП» пытались похитить у 85-летней женщины 500 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

В полицию обратилась жительница Барнаула 1934 года рождения. Она поведала о том, что ранним утром ей позвонил неизвестный и представился следователем.

«Он сообщил, что ее дочь якобы совершила дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек и, чтобы избежать наказания, необходимо перевести 500 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Однако пенсионерка оказалась с незатуманенным разумом. Она прекратила разговор и связалась с дочерью, а после пошла в полицию.

По факту «покушения на мошенничество» возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

Ранее другая барнаульская пенсионерка только с третьего раза поняла, что перечисляет деньги мошенникам, пообещавшим за это большую компенсацию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость