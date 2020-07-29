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Жизнь

Жительница Барнаула только с третьего раза поняла, что мошенникам перечисляет деньги

В Алтайском крае неизвестные обманули женщину, постоянно обещая ей компенсацию за лекарства, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

63-летняя жительница Барнаула отметила, что накануне заказывала в сети лекарственные препараты.

Вскоре ей позвонил «сотрудник одного из надзорных органов» и сообщил, что лекарство признали неэффективным и покупателям выплатят компенсацию.

«Звонивший соединил с якобы финансистом банка. Девушка пояснила, что для получения необходимой суммы потерпевшей следует перечислить на определенный счет денежные средства в размере более 26 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Пенсионерка деньги перевела. После чего ей сказали, что необходимо 60 тыс. рублей — и эти деньги женщина отправила.

Но когда негодяи попытались в третий раз получить 240 тыс. рублей, женщина догадалась, что она с мошенниками обсуждает положенную ей компенсацию.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают проявлять бдительность и не переводить деньги каждому позвонившему, кем бы он не представился.

Ранее бийская гадалка за 1,5 млн рублей предсказала женщине, что вскоре ее обманет мошенница.

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