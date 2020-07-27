Бийская гадалка за 1,5 млн рублей предсказала женщине, что вскоре ее обманет мошенница

К бийчанке дистанционно обратилась женщина, которая захотела узнать, что ее ждет в будущем. Гадалка выставила крупный счет за свои услуги.
В итоге женщине предсказали судьбу почти на 1,5 млн рублей. «Потусторонними силами» занялись местные полицейские.
«В Бийске за полгода зарегистрировали больше 250 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством», — отметил телеканал.
Схемы обмана разные. Самые популярные — звонки якобы из различных финансовых учреждений: люди называют данные своих банковских карт и происходит списание денег.
В полиции также рассказали случай с одной бабушкой, которая за 150 тыс. рублей «выручила попавшего в беду родственника». Даже поругалась с сотрудниками почты и банка, которые не давали ей перевести деньги мошенникам, но она все равно отдала им свои сбережения.
Ранее заморский жених по имени Вальтер вскружил голову пенсионерке из Барнаула и не приехал.