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Жизнь

Бийская гадалка за 1,5 млн рублей предсказала женщине, что вскоре ее обманет мошенница

Бийчанка нагадала женщине почти на полтора миллиона рублей, рассказывает в своем сюжете «Бийское телевидение».

Ведьма. Волки. Магия
Ведьма. Волки. Магия
ССО

К бийчанке дистанционно обратилась женщина, которая захотела узнать, что ее ждет в будущем. Гадалка выставила крупный счет за свои услуги.

В итоге женщине предсказали судьбу почти на 1,5 млн рублей. «Потусторонними силами» занялись местные полицейские.

«В Бийске за полгода зарегистрировали больше 250 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством», — отметил телеканал.

Схемы обмана разные. Самые популярные — звонки якобы из различных финансовых учреждений: люди называют данные своих банковских карт и происходит списание денег.

В полиции также рассказали случай с одной бабушкой, которая за 150 тыс. рублей «выручила попавшего в беду родственника». Даже поругалась с сотрудниками почты и банка, которые не давали ей перевести деньги мошенникам, но она все равно отдала им свои сбережения.

Ранее заморский жених по имени Вальтер вскружил голову пенсионерке из Барнаула и не приехал.

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