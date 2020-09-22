Сибирская пенсионерка отдала мошенникам 3,4 млн рублей «на борьбу с киберпреступниками»

68-летней женщине позвонил мужчина и представился «региональным руководителем по борьбе с киберпреступлениями».

В ходе разговора он выяснил, что у пенсионерки есть два счета на общую сумму в 3,356 млн рублей. После этого убедил защитить от мошенников все накопления.

Далее позвонили «сотрудники банка», которые заявили о необходимости перевести деньги на различные счета. При этом контролировали каждое действие женщины.

«Перечислять на указанные номера по 15 тыс. рублей пенсионерка отказалась, мотивируя, что данный процесс займет много времени. Она сообщила собеседникам, что на утро намерена открыть новый вклад в банке и положить туда свои средства, однако это вызвало волну возмущения мошенников, которые сказали, будто деньги „меченые“ и за горожанкой уже следят преступники», — рассказали в ведомстве.