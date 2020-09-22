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Жизнь

Сибирская пенсионерка отдала мошенникам 3,4 млн рублей «на борьбу с киберпреступниками»

В Кемеровской области разыскивают мошенников, уговоривших бабушку снять с банковских счетов 3,356 млн рублей и отдать пришедшему к ней незнакомцу, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

68-летней женщине позвонил мужчина и представился «региональным руководителем по борьбе с киберпреступлениями».

В ходе разговора он выяснил, что у пенсионерки есть два счета на общую сумму в 3,356 млн рублей. После этого убедил защитить от мошенников все накопления.

Далее позвонили «сотрудники банка», которые заявили о необходимости перевести деньги на различные счета. При этом контролировали каждое действие женщины.

«Перечислять на указанные номера по 15 тыс. рублей пенсионерка отказалась, мотивируя, что данный процесс займет много времени. Она сообщила собеседникам, что на утро намерена открыть новый вклад в банке и положить туда свои средства, однако это вызвало волну возмущения мошенников, которые сказали, будто деньги „меченые“ и за горожанкой уже следят преступники», — рассказали в ведомстве.

После продолжительных переговоров по телефону мошенники убедили женщину отдать деньги «представителю банка».

Вскоре к пенсионерке пришел неизвестный мужчина и забрал все сбережения. Он пообещал, что ей сообщат реквизиты счета, на котором вся сумма будет храниться в безопасности.

Про обман она узнала, когда попыталась в банке выяснить номер своего «защищенного от мошенников счета». В полиции возбудили дело по факту мошенничества.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка подготовилась к звонку мошенников, но все равно отдала им 227 тыс. рублей.

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