Алтайская пенсионерка подготовилась к звонку мошенников, но все равно отдала им 227 тысяч

Жительнице села Первомайское поведала, что из Москвы позвонил мужчина и представился оператором известного банка.

«Продиктовал ее личные данные, назвал номер банковской карты и сказал, что к ней подключились мошенники и оформили кредит в сумме 3 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Мужчина предложил выполнить ряд операций с личном банковском кабинете женщине на смартфоне.

«Женщина много раз слышала о подобных звонках мошенников от своих знакомых, но в данный момент забыла об осторожности и выполнила все операции под диктовку лже-оператора банка», — отметили в МВД.