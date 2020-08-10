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Жизнь

Алтайская пенсионерка подготовилась к звонку мошенников, но все равно отдала им 227 тысяч

В Алтайском крае полицейские выясняют, кому пенсионерка отдала более 200 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

Жительнице села Первомайское поведала, что из Москвы позвонил мужчина и представился оператором известного банка.

«Продиктовал ее личные данные, назвал номер банковской карты и сказал, что к ней подключились мошенники и оформили кредит в сумме 3 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Мужчина предложил выполнить ряд операций с личном банковском кабинете женщине на смартфоне.

«Женщина много раз слышала о подобных звонках мошенников от своих знакомых, но в данный момент забыла об осторожности и выполнила все операции под диктовку лже-оператора банка», — отметили в МВД.

Пенсионерка также сообщила пароли, которые приходили в СМС сообщениях. В итоге она потеряла 227 тыс. рублей.

Ранее житель Барнаула отдал мошенникам 14 млн, чтобы заработать «миллиарды», но остался без копейки.

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