В сети придумали необычный способ борьбы с телефонными мошенниками

Пользователь Pikabu посоветовал россиянам, которым докучают телефонные спамеры и мошенники, обращаться в Федеральную антимонопольную службу и угрожать звонящим штрафом. Об этом пишет lenta.ru .

По словам пользователя под ником Brokkeroleg, тем, кому поступил нежелательный звонок, нужно записать разговор, после чего запросить детализацию у оператора связи и написать согласие на получение детализаций для ФАС и ее подразделений.

После этого нужно написать жалобу на сайте ФАС и прикрепить к ней указанные документы.

«Знать, кто владелец номера, кто именно спамит и так далее, не нужно, это установит ФАС запросом у оператора связи. Если каждый будет жаловаться, за каждое СМС или звонок будет штраф», — сообщает находчивый автор.

Это мнение Brokkeroleg подтвердил рассказом о собственном успешным опыте. Он прикрепив к публикации скриншот, из которого следует, что ФАС оштрафовала на 100 тысяч рублей компанию, предлагавшую ему услуги по подключению кабельного ТВ и домашнего интернета.

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