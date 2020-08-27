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27 августа
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Жизнь

В сети придумали необычный способ борьбы с телефонными мошенниками

Пользователь Pikabu посоветовал россиянам, которым докучают телефонные спамеры и мошенники, обращаться в Федеральную антимонопольную службу и угрожать звонящим штрафом. Об этом пишет lenta.ru.

Телефон.
Телефон.
СС0

По словам пользователя под ником Brokkeroleg, тем, кому поступил нежелательный звонок, нужно записать разговор, после чего запросить детализацию у оператора связи и написать согласие на получение детализаций для ФАС и ее подразделений.

После этого нужно написать жалобу на сайте ФАС и прикрепить к ней указанные документы.

«Знать, кто владелец номера, кто именно спамит и так далее, не нужно, это установит ФАС запросом у оператора связи. Если каждый будет жаловаться, за каждое СМС или звонок будет штраф», — сообщает находчивый автор.

Это мнение Brokkeroleg подтвердил рассказом о собственном успешным опыте. Он прикрепив к публикации скриншот, из которого следует, что ФАС оштрафовала на 100 тысяч рублей компанию, предлагавшую ему услуги по подключению кабельного ТВ и домашнего интернета.

Ранее уникальный способ борьбы с телефонными мошенниками предложил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

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