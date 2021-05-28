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Происшествия

Жительница Барнаула рассказала, что ее уволили из-за беременности: «прислали прощальную SMS»

Жительницу Барнаула выгнали с работы, узнав, что она беременна, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

Сообщается, что женщина пришла работать в местную сеть стоматологических клиник в августе 2020 года, а в апреле 2021-го выяснила, что беременна.

«Начинала с подсобного, через месяц поднялась до ассистента врача, а в апреле этого года тест показал две полоски. Работодатель тайну узнал и прислал прощальную смску — без пяти минут мать осталась без работы», — пишет издание.

Как уверяет источник, женщину обманули с договором, и по бумагам она якобы «никто». В результате женщина лишилась выплат. Сейчас она готовит обращение в суд.

В комментариях в сети барнаульцы отмечают, что в этой ситуации у женщины есть все шансы добиться справедливости, и рекомендуют ей жаловаться в Трудовую инспекцию.

Ранее алтайские антимонопольщики обнаружили контекстную рекламу по прерыванию беременности от барнаульской клиники «Мать и Дитя». Закон запрещает рекламировать подобные услуги.

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