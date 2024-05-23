23 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Жительница Барнаула украла у друга почти 300 тыс. рублей, подсмотрев пин-код его карты

Барнаулец обратился в полицию и сообщил, что с его карты были украдены деньги общей суммой 290 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина был в гостях у знакомого, где они употребляли алкогольные напитки. Позже к ним присоединилась женщина, с которой мужчина отправился в магазин. Там он по какой-то причине сообщил ей ПИН-код своей карты.

Вернувшись, они продолжили общение. На следующий день мужчина обнаружил, что с его карты было списано 290 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую. Ею оказалась 42-летняя жительница Барнаула, ранее имевшая судимость. На похищенные средства она успела приобрести телефон и телевизор, которые были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета.

Ранее сообщалось, что барнаулец на автовокзале спаивал и обкрадывал пассажиров.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость