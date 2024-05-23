Жительница Барнаула украла у друга почти 300 тыс. рублей, подсмотрев пин-код его карты

Барнаулец обратился в полицию и сообщил, что с его карты были украдены деньги общей суммой 290 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина был в гостях у знакомого, где они употребляли алкогольные напитки. Позже к ним присоединилась женщина, с которой мужчина отправился в магазин. Там он по какой-то причине сообщил ей ПИН-код своей карты.

Вернувшись, они продолжили общение. На следующий день мужчина обнаружил, что с его карты было списано 290 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую. Ею оказалась 42-летняя жительница Барнаула, ранее имевшая судимость. На похищенные средства она успела приобрести телефон и телевизор, которые были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета.

Ранее сообщалось, что барнаулец на автовокзале спаивал и обкрадывал пассажиров.

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