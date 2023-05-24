24 мая
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Происшествия

Жительница Барнаула устроила в своей квартире наркопритон

35-летняя жительница Барнаула в марте и апреле этого года предоставляла свою комнату для употребления наркотиков, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наркопритон.
Наркопритон.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Наркопритон обнаружил участковый. Женщина давала наркоманам возможность употреблять запрещенные вещества на ее территории.

Полицейские изъяли из квартиры шприцы и посуду с остатками наркотических средств.

Наркопритон.
Наркопритон.
ГУ МВД по Алтайскому краю

В отношении ранее несудимой хозяйки жилплощади возбудили уголовное дело за систематическое предоставление помещений для потребления наркотиков.

Пока что женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские задержали подростков из Алтайского края, которые фасовали наркотики на российском острове.

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