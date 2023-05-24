Жительница Барнаула устроила в своей квартире наркопритон

Наркопритон обнаружил участковый. Женщина давала наркоманам возможность употреблять запрещенные вещества на ее территории.
Полицейские изъяли из квартиры шприцы и посуду с остатками наркотических средств.
Наркопритон.
ГУ МВД по Алтайскому краю
В отношении ранее несудимой хозяйки жилплощади возбудили уголовное дело за систематическое предоставление помещений для потребления наркотиков.
Пока что женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее полицейские задержали подростков из Алтайского края, которые фасовали наркотики на российском острове.