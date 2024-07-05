Жительница Краснодара убила двух своих коллег

После очередного скандала она взяла двух женщин в заложники и напоила таблетками. Подозреваемая так же угрожала им игрушечным пистолетом. Выпив таблетки, женщины скончались.

После смерти коллег, обвиняемая позвонила директору и попросила его приехать. Его она тоже планировала убить. Однако планы нарушили полицейские, которые приехали на вызов. Женщину задержали и возбудили уголовное дело. Ей грозит 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Твери задержали студента, который планировал устроить расстрел в учебном заведении.

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