Жительница Республики Алтай не смогла пройти мимо банки с порохом и получила условный срок

Жительницу села Акташ признали виновной в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ, пишет портал « Новости Горного Алтая », ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Республики Алтай.

В ходе заседания в Улаганском районном суде было установлено: в сентябре 2019 года женщина нашла возле дома металлическую банку с бездымным порохом массой 294,3 грамма и унесла его с собой.

После переезда она прихватила находку на новое место жительство. Отмечается, что разрешения на приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ у нее не было.

В сентябре 2021 года в ходе обыска по другому уголовному делу порох обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Обвиняемая вину в инкриминируемом преступлении признала в полном объеме, раскаялась.

За содеянное суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, на нее возложены дополнительные обязанности. На заседании учли позицию государственного обвинителя, личность подсудимой, характер, степень общественной опасности преступления, наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих.

Приговор пока не вступил в законную силу.