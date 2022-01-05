В Алтайском крае не оставляют попыток повторить «подвиг» туристов, провалившихся под лед на Лебедином озере

Люди продолжают попытки попасть за ограждение в Лебедином заказнике на озере Светлом, несмотря на случай с провалившимися под лед жителями Алтайского края. Их останавливают только инспекторы, которые патрулируют огороженную территорию, где произошло ЧП, сообщает паблик Barnaul 22 .

Напомним, в начале января на незамерзающем Лебедином озере под лед провались туристы. Очевидцы сообщили: люди, среди которых были и дети, не захотели ждать очереди и отправились в обход.

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края пояснили: люди вышли на лед под запрещающие знаки на расстоянии около 150 м от туристических мостков по правому берегу в северо-западном направлении. Глубина на указанном участке составляет около полуметра.

Другие свидетели произошедшего отметили, что туристы все же приобрели билеты. Они столпились у кромки льда, который не выдержал и треснул. Туристы выбрались из-подо льда. Серьезно никто не пострадал.

Как позже сообщили пресс-служба правительства Алтайского края, после случившегося в Лебедином заказнике были приняты дополнительные меры безопасности — усилен режим охраны популярного туристического объекта. Потенциально опасное место огородили, а для усиления охраны выделены дополнительные инспекторы.

По факту случившегося 3 января Алтайская межрайонная природоохранной прокуратурой организовала проверку — будет дана оценка соблюдению законодательства при оказании туристических услуг КГБУ «Алтайприрода». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Несмотря на это, люди продолжают пребывать на огражденную территорию и пытаются перебраться через сигнальные ленты.