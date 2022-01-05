Суд отклонил иск повзрослевшего младенца с обложки культового альбома рок-группы Nirvana

Американский суд отклонил прошлогодний иск американца, попавшего в младенчестве на обложку альбома Nevermind рок-группы Nirvana в 1991 году. Но разрешил внести изменения в документы. Об этом со ссылкой на издание Spin сообщает РИА-Новости .

Ранее в СМИ сообщалось: юристы рок-группы подали ходатайство в окружной суд США, ссылаясь на истечение срока давности в деле по иску Спенсера Элдена — мужчины, чья детская фотография была использована для обложки нашумевшего альбома Nevermind.

По информации издания Spin, еще в понедельник окружной суд в Центральной Калифорнии отклонил исковое заявление, «разрешив внести изменения». Решение принял судья Фернандо Олгуин. Юристы Элдена должны были до 30 декабря оспорить ходатайство адвокатов рок-группы.

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Теперь у команды одного из самого известного младенца 90-х есть время до 13 января текущего года на то, чтобы подать второй иск. По сообщению Spin, если адвокаты не уложатся в отведенный срок, они больше не смогут подать заявление по данному делу. Если же они успеют, то адвокатам Nirvana нужно будет до 27 января ответить на претензию.

Напомним, в августе прошлого года Спенсер Элден, чья детская фотография была использована для обложки музыкального альбома Nirvana, подал в суд на музыкантов. Он заявил, что его изображение 30-летней давности в обнаженном виде является детской порнографией.

Речь идет о культовом музыкальном альбоме Nirvana Nevermind. На нем изображен обнаженный младенец под водой в бассейне. На снимок было добавлено изображение долларовой купюры, к которой якобы плывет ребенок.