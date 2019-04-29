Жительница Рубцовска до смерти забила бомжа табуреткой

51-летняя жительница Рубцовска избила собутыльника табуреткой так, что впоследствии он умер. Ее уголовное дело Рубцовский отдел алтайского следкома передал в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в феврале 2019 года в Рубцовске женщина со своим сожителем пустили в дом 32-летнего знакомого, не имеющего постоянного места жительства. Выпивая, собутыльники поссорились, гость обматерил хозяйку. Та в ответ нанесла мужчине несколько ударов табуретом по голове, после чего выгнала из дома.

Через несколько дней от полученных телесных повреждений мужчина впал в кому и впоследствии скончался в больнице.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину и раскаялась.

Она обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Дело передано в суд.