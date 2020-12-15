Жительница села повисла на заборе и замерзла наcмерть

В Башкирии жительница села Дема застряла в заборе и замерзла насмерть, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Женщину обнаружили висящей на металлической ограде без признаков жизни.

Устанавливаются личность погибшей и обстоятельства произошедшего.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашиваются очевидцы. Предварительно, признаков криминального характера не установлено, пишет Lenta.ru.

В региональном СКР по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

Ранее возле одного из сел Кытмановского района (Алтайский край) с признаками обморожения обнаружили тело молодой девушки.

Погибшая была в гостях у подруги.

Девушки проводили время в компании знакомых, после чего между ними произошла ссора. Потерпевшая вышла из дома, после чего ее тело через два дня было обнаружено недалеко от населенного пункта.