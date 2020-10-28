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29 октября
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Происшествия

Жительница Турции располовинила мужа и засунула его в тандыр

40-летняя жительница района Сениркент в турецкой провинции Ыспарта обвиняется в убийстве своего 45-летнего экс-супруга. Женщина застрелила мужа, расчленила и попыталась сжечь в тандыре.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

После развода супруги продолжали жить вместе, пишет news-turk.ru. В один из дней мужчина пришел под утро пьяный, рассказывает обвиняемая. Между сожителями завязалась ссора.

«Он наставил на меня ружье, а потом начал душить. Я отвела ружье в его сторону и в этот момент оно выстрелило», — уверяет обвиняемая.

После это женщина разрезала тело пополам и попыталась сжечь в подземной печи, но не смогла завершить начатое. Ее прервал старший сын, который приехал домой и вызвал сотрудников жандармерии.

Правоохранители обнаружили обгоревшие останки и арестовали женщину.

Ранее стало известно, что вдова рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) заранее спланировала убийство своего супруга. Напомним, уроженка Барнаула расчленила рэпера.

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