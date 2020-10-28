Жительница Турции располовинила мужа и засунула его в тандыр

После развода супруги продолжали жить вместе, пишет news-turk.ru. В один из дней мужчина пришел под утро пьяный, рассказывает обвиняемая. Между сожителями завязалась ссора.
«Он наставил на меня ружье, а потом начал душить. Я отвела ружье в его сторону и в этот момент оно выстрелило», — уверяет обвиняемая.
Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakimhttps://t.co/rUSaKjnS7m pic.twitter.com/iZAp23Wn9p— Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) October 24, 2020
После это женщина разрезала тело пополам и попыталась сжечь в подземной печи, но не смогла завершить начатое. Ее прервал старший сын, который приехал домой и вызвал сотрудников жандармерии.
Правоохранители обнаружили обгоревшие останки и арестовали женщину.
Ранее стало известно, что вдова рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) заранее спланировала убийство своего супруга. Напомним, уроженка Барнаула расчленила рэпера.