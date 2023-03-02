Жительнице Барнаула грозит штраф из-за позиции ее дочери по Украине

На жительницу Барнаула завели административное дело из-за того, что ее 15-летняя дочь приняла участие в акции против СВО. Об этом сообщает Telegram канал «Осторожно, новости».

15-летняя школьница создала импровизированный мемориал в память о погибших на Украине в Барнауле. Она оставила табличку и мягкую игрушку на Аллее Славы.

Полиция задержала девочку. Она объяснила, что таким образом хотела выразить свою позицию против СВО. Об акции она узнала в соцсетях оппозиционного движения «Весна» (признано экстремистским).

Полицейские изъяли у восьмиклассницы телефон и компьютер, чтобы проверить на наличие экстремистских материалов. Возбуждать против девочки дело по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) не будут.

Однако административный протокол составили на ее мать — за неисполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ. 44-летней женщине грозит штраф.

Ранее пенсионер из Новоалтайска заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ в соцсетях. Он лайкал в «Одноклассниках» фотографии и тексты, которые, по мнению суда, компрометировали использование ВС РФ в рамках спецоперации.