7 июня
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Происшествия

Жительницу Алтайского края оштрафовали за курение на борту самолета

23-летняя жительница Алтайского края попалась за курением на борту самолета, выполнявшего рейс «Сургут-Новосибирск». Об этом сообщает УТ МВД России по СФО.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Как рассказали в транспортной полиции, 7 июня в линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от диспетчера аэропорта. Диспетчер вызвал наряд полиции на борт самолета, выполнявшего рейс «Сургут-Новосибирск».

Правонарушительницей оказалась 23-летняя жительница Алтайского края — она курила в туалетной комнате лайнера, несмотря на запрет. В отношении женщины полицейские составили протокол по ч. 1 статьи 6.24 («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах») и ч. 6 статьи 11.17 КоАП РФ («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира»). Теперь ей грозит штраф до 1500 рублей.

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна — необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае нарушения запрета авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков.

Ранее алтайские врачи рассказали, как бросить курить, чем опасны полезные никотиновые пластыри и почему обращаться в наркологический диспансер — хорошо.

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