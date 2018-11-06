В Алтайском крае женщину обманули на 200 тысяч при продаже квартиры

Потерпевшая разместила на одном из сайтов объявление о продаже квартиры в соседнем регионе. Вскоре ей позвонила женщина и сказала, что готова перечислить задаток. Для перевода она попросила продавца сходить к банкомату и выполнить несколько операций.
Потерпевшая сделала все, что от нее просили. Позднее выяснилось, что она подключила услугу «мобильный банк» к чужому телефону. Со счета исчезли 200 тысяч рублей.
Полицейские установили, что номер, на который женщина перевела деньги, зарегистрирован в Челябинской области. Возбудили уголовное дело.