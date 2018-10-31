Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
507

Жительница Барнаула потеряла больше 10 тысяч рублей при покупке шубы

В Барнауле женщина хотела купить шубу через интернет, но наткнулась на мошенников. Потерпевшую обманули на крупную сумму, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Шубы.
Шубы.
открытые источники в Интернете

По предварительной информации, 25-летняя девушка нашла в интернете объявление о продаже норковой шубы за 20 тысяч рублей. Она написала продавцу и договорилась купить товар за 10 тысяч рублей, а также оплатить 300 рублей за доставку. Жительница Барнаула хотела подарить шубу своей маме.

Потерпевшая перевела деньги, а продавец ответила, что вышлет товар вечером. После этого злоумышленница несколько дней не отвечала на сообщения. Позже она написала, что попала в больницу и вскоре вышлет шубу.

Жительница Барнаула так и не получила обещанный товар. Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.

Напомним, недавно барнаульца обманули на крупную сумму при покупке колонок.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка