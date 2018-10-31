Жительница Барнаула потеряла больше 10 тысяч рублей при покупке шубы

По предварительной информации, 25-летняя девушка нашла в интернете объявление о продаже норковой шубы за 20 тысяч рублей. Она написала продавцу и договорилась купить товар за 10 тысяч рублей, а также оплатить 300 рублей за доставку. Жительница Барнаула хотела подарить шубу своей маме.
Потерпевшая перевела деньги, а продавец ответила, что вышлет товар вечером. После этого злоумышленница несколько дней не отвечала на сообщения. Позже она написала, что попала в больницу и вскоре вышлет шубу.
Жительница Барнаула так и не получила обещанный товар. Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.
Напомним, недавно барнаульца обманули на крупную сумму при покупке колонок.