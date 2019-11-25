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Происшествия

Жительницу Барнаула обманули при покупке норковых шапок

В Барнауле женщина хотела купить норковые шапки через интернет, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

Потерпевшая заказала две норковые шапки с доставкой из другого региона России. Вскоре женщине перезвонили сотрудники интернет-магазина для согласования заказа и условий доставки.

При получении посылки на почте женщина обнаружила, что вместо норковых шапок там лежат обычные вязаные. Сумма ущерба превысила 5 тыс. рублей.

Полицейские призывают жителей региона быть внимательными и бдительными при совершении различных сделок в интернете.

Напомним, ранее другая жительница Барнаула продавала норковую шапку и лишилась более 20 тысяч рублей.

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