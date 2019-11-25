Жительницу Барнаула обманули при покупке норковых шапок

Потерпевшая заказала две норковые шапки с доставкой из другого региона России. Вскоре женщине перезвонили сотрудники интернет-магазина для согласования заказа и условий доставки.
При получении посылки на почте женщина обнаружила, что вместо норковых шапок там лежат обычные вязаные. Сумма ущерба превысила 5 тыс. рублей.
Полицейские призывают жителей региона быть внимательными и бдительными при совершении различных сделок в интернете.
Напомним, ранее другая жительница Барнаула продавала норковую шапку и лишилась более 20 тысяч рублей.