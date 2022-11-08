8 ноября
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Происшествия

Жителя Алтая будут судить за убийство сотрудника Росгвардии

25-летний житель Горно-Алтайска предстанет перед судом по обвинению в убийстве сотрудника Росгвардии.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Инцидент случился в ночь с 17 на 18 мая 2022 года около одного торгового центра.

Две группы молодых людей после перепалки вступили в драку. Обвиняемый осколком стеклянной бутылки нанес мужчине удары в лицо и шею, причинив тяжкий вред.

Пострадавшего доставили в больницу, где 24 мая он скончался от причиненных ран, пишет СУ СК по Республике Алтай.

Как уточняют «Новости Горного Алтая» со ссылкой на прокуратуру, погибший — 38-летний сотрудник СОБРа Росгвардии Республики Алтай.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.

Ранее мужчина Залесовского района отправился под суд — его обвиняют в убийстве женщины в мебельном магазине.

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