Жителя Алтая будут судить за убийство сотрудника Росгвардии

Инцидент случился в ночь с 17 на 18 мая 2022 года около одного торгового центра.
Две группы молодых людей после перепалки вступили в драку. Обвиняемый осколком стеклянной бутылки нанес мужчине удары в лицо и шею, причинив тяжкий вред.
Пострадавшего доставили в больницу, где 24 мая он скончался от причиненных ран, пишет СУ СК по Республике Алтай.
Как уточняют «Новости Горного Алтая» со ссылкой на прокуратуру, погибший — 38-летний сотрудник СОБРа Росгвардии Республики Алтай.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.
Ранее мужчина Залесовского района отправился под суд — его обвиняют в убийстве женщины в мебельном магазине.