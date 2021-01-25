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Происшествия

Жителя Алтайского края будут судить за мошенничество при ремонте погранпереходов

Жителя Алтайского края обвиняют в мошенничестве при обустройстве переходов на российско-монгольской и российско-казахстанской границе, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Двусторонний автомобильный пропускной пункт. Граница с Казахстаном.
Двусторонний автомобильный пропускной пункт. Граница с Казахстаном.
yandex.ru/maps/org

Следователи пришли к выводу, что с 12 октября по 26 декабря 2018 года мужчина установил на пункте пропуска Ташанта уличные светильники и облицевал стены зданий пунктов пропуска Кулунда и Михайловка панелями, характеристики которых не соответствовали требованиям техзаданий.

Он действовал на основании доверенности от имени юридического лица и в рамках исполнения трех госконтрактов, заключенных с Новосибирским филиалом «Росгранстроя»,

Ущерб от этого оценили на сумму более 1,5 млн рублей, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

Ранее в Барнауле капитан попался за сливом топлива с теплохода.

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