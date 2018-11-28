Жителя Алтайского края будут судить за преступление 13-летней давности

В Алтайском крае следователи возобновили уголовное дело через 13 лет после совершения преступления. Мужчину обвиняют в жестоком избиении сожительницы, которая скончалась от полученных травм, пишет СУ СКР по региону.

В январе 2005 года в доме одного из сел Первомайского района обнаружили тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Вскоре задержали сожителя потерпевшей, возбудили уголовное дело. Однако во время суда не удалось доказать причастность мужчины к этому преступлению, дело приостановили.

В октябре 2018 года уголовное дело возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Также опровергли алиби, на основании которого мужчину реабилитировали более 10 лет назад.

Следствие установило, что в январе 2005 года обвиняемый и его гражданская супруга гостили у знакомых, где выпивали. По дороге домой мужчина из ревности избил свою сожительницу, причинив ей множественные телесные повреждения, от которых на следующий день она скончалась.

Мужчина не признал свою вину, но следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.