Жителя Алтайского края будут судить за жестокое убийство пожилой женщины поленом

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя села Целинное. Его обвиняют в убийстве 81-летней женщины и разбое, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Во время предварительного следствия установили, что 10 ноября 2017 года в селе Целинное безработный и ранее неоднократно судимый местный житель проник в дом незнакомой женщины.

На кухне злоумышленник взял деревянное полено и напал на сидящую на стуле хозяйку дома. Он ударил пенсионерку по голове и телу. От полученных повреждений 81-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После убийства мужчина похитил 4,5 тыс. рублей и сбежал. Вскоре злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Уголовное дело направили в суд.