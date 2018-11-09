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Происшествия
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Жителя Алтайского края будут судить за жестокое убийство пожилой женщины поленом

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя села Целинное. Его обвиняют в убийстве 81-летней женщины и разбое, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Дрова.
Дрова.
СС0

Во время предварительного следствия установили, что 10 ноября 2017 года в селе Целинное безработный и ранее неоднократно судимый местный житель проник в дом незнакомой женщины.

На кухне злоумышленник взял деревянное полено и напал на сидящую на стуле хозяйку дома. Он ударил пенсионерку по голове и телу. От полученных повреждений 81-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После убийства мужчина похитил 4,5 тыс. рублей и сбежал. Вскоре злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Уголовное дело направили в суд.

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