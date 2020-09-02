Жителя Алтайского края нашли мертвым в овраге после кровавой расправы

32-летний житель Алтайского края приехал на соседний Алтай за кореньями, но его застрелил пьяный собутыльник. Об этом рассказали в местном управлении следственного комитета.

В ночь с 26 на 27 августа на животноводческой стоянке в урочище «Устье Уложая» (Усть-Канский район) мужчина отдыхал в компании приятеля. Между ними возникла ссора с оскорблениями.

32-летний местный житель взял ружье и не менее двух раз выстрелил в правую ногу и руку своего оппонента.

«Не осознав произошедшее, мужчины продолжили распивать спиртное, после чего легли спать», — сообщили в СК.

Позже пострадавший истек кровью и умер.

Проснувшись утром, стрелявший обнаружил тело на веранде. Испугавшись наказания, он рассказал хозяину дома, что знакомый собирался покончить с собой.

Чтобы спрятать тело, он привязал его веревкой к лошади и отвез к оврагу, где скинул со склона. Мужчина рассчитывал, что тело унесет река Кокса.

Труп в овраге нашли полицейские спустя два дня.

Подозреваемого задержали. Расследуется уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что барнаулец с криминальным прошлым заживо сжег человека.