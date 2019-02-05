Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 февраля -29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Жителя Алтайского края отправят в колонию за смертельное истязание женщины

В Алтайском крае 31-летнего жителя Хабарского района признали виновным в истязании сожительницы и причинении телесных повреждений, от которых женщина скончалась, пишет СУ СКР по региону.

Наручники.
Наручники.
СС0

Следствие и суд установили, что мужчина жил со своей гражданской супругой в одном из сел Хабарского района и много раз истязал ее. Понимая, что сожительница зависит от него в материальном плане, он жестоко избивал женщину, используя различные предметы.

В январе 2018 года при совместном распитии спиртного мужчина нанес гражданской супруге множественные телесные повреждения, используя в качестве орудия два деревянных полена. Спустя сутки от полученных травм потерпевшая скончалась, — отмечают в ведомстве.

Следователи доказали причастность мужчины к совершению еще нескольких преступлений. Осенью 2017 года он незаконно проник в дом односельчанина, а через месяц при попытке сбежать из помещения дежурной части отдела полиции, куда был доставлен за совершение административного правонарушения, оскорбил представителя власти.

Ранее сельчанин много раз был судим. Он отбывал наказание за совершение имущественных преступлений, а также за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость