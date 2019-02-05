Жителя Алтайского края отправят в колонию за смертельное истязание женщины

В Алтайском крае 31-летнего жителя Хабарского района признали виновным в истязании сожительницы и причинении телесных повреждений, от которых женщина скончалась, пишет СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что мужчина жил со своей гражданской супругой в одном из сел Хабарского района и много раз истязал ее. Понимая, что сожительница зависит от него в материальном плане, он жестоко избивал женщину, используя различные предметы.

В январе 2018 года при совместном распитии спиртного мужчина нанес гражданской супруге множественные телесные повреждения, используя в качестве орудия два деревянных полена. Спустя сутки от полученных травм потерпевшая скончалась, — отмечают в ведомстве.

Следователи доказали причастность мужчины к совершению еще нескольких преступлений. Осенью 2017 года он незаконно проник в дом односельчанина, а через месяц при попытке сбежать из помещения дежурной части отдела полиции, куда был доставлен за совершение административного правонарушения, оскорбил представителя власти.

Ранее сельчанин много раз был судим. Он отбывал наказание за совершение имущественных преступлений, а также за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы.