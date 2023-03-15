Жителя Барнаула будут судить за убийство отца

По данным следствия, в декабре 2022 года молодой человек находился дома со своими родителями и громко разговаривал по телефону.
Такое поведение не одобрил его отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры преступник несколько раз ударил отца ножом, от чего он умер на месте.
Молодой человек вину в содеянном признал частично. Он добавил, что умысла на убийство родного человека у него не было.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Барнаульца обвинили по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Ранее в Барнауле подросток убил мужчину и спрятал тело в погребе.