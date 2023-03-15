Жителя Барнаула будут судить за убийство отца

В 2022 году 21-летний мужчина убил своего отца, сообщает следственный комитет Алтайского края.

По данным следствия, в декабре 2022 года молодой человек находился дома со своими родителями и громко разговаривал по телефону.

Такое поведение не одобрил его отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры преступник несколько раз ударил отца ножом, от чего он умер на месте.

Молодой человек вину в содеянном признал частично. Он добавил, что умысла на убийство родного человека у него не было.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Барнаульца обвинили по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ранее в Барнауле подросток убил мужчину и спрятал тело в погребе.