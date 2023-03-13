13 марта
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Происшествия

Жительница Алтайского края получила восемь лет колонии за убийство 18-летней девушки топором

Суд приговорил женщину к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
pixabay.com

В сентябре 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении жительницы Косихинского района.

Следствие установило, что в начале месяца между девушкой и матерью ее молодого человека произошла ссора. В результате, женщина ударила девушку топором по голове.

Девушка погибла, а 43-летняя преступница попросила своего сожителя избавиться от тела. Мужчина вывез и сжег тело, а останки утопил в болоте.

В пресс-службе отметили, что злоумышленники свою вину так и не признали.

Суд приговорил женщину к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

За укрывательство преступления ее сожителя приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мужчина жестоко убил мать четверых детей в день развода на Алтае.

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