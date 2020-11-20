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Происшествия

Жителя Санкт-Петербурга убили из-за просьбы надеть маску

В Санкт-Петербурге просьба надеть маску в общественном транспорте закончилась трагедией. Инцидент произошел 17 ноября. Видео конфликта опубликовали РИА «Новости».

Маска.
Маска.
unsplash.com

На кадрах видно, как в маршрутный автобус зашел мужчина в маске. Затем он подошел к паре, сидящей впереди него, и попросил их надеть маску.

Между мужчинами завязалась ссора, переросшая в драку. Вместе они выскочили из автобуса и побежали по проспекту. Мужчина без маски догнал обидчика и нанес ему ножевое ранение, в результате которого пострадавший скончался.

Подозреваемого уже задержали и арестовали на два месяца, сообщает «Фонтанка». Им оказался ранее судимый житель Оренбурга. Свою вину он признал.

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