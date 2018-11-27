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Жителям алтайского города мешает «гнездо человека-паука»

В центре Камня-на-Оби провода повисли над дорогой на пересечении улиц Колесникова и Пушкина. Они мешают движению транспорта, а каменцы в шутку называют переплетения проводов «гнездом человека-паука», пишут «Каменские известия».

Провода в Камне-на-Оби.
Провода в Камне-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru

По словам очевидцев, пассажирский автобус уже чуть не оборвал кабель. Легковушки могут проскочить проблемный участок, а более габаритные авто проезжают с трудом и только по встречной полосе. «Гнездо человека-паука» находится рядом с пешеходным переходом, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Проблему с повисшими над дорогой проводами не могут решить уже почти месяц, тогда на проезжую часть штормовой ветер повалил светофор. Работы начали 31 октября, но не закончили и клубок проводов продолжил беспокоить горожан.

Виктор Попов, председатель комитета по ЖКХ строительству и архитектуре администрации Каменского района, рассказал, что работы не завершили, потому что не было автовышки. Затем возникли проблемы с подрядной организацией, которая взялась бы за дело.

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