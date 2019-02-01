Жителю Алтая не удалось обжаловать приговор за насилие над женщиной и ребенком

В Горно-Алтайске вынесли окончательный приговор 27-летнему местному жителю за действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней. Молодой мужчина пытался обжаловать приговор районного суда в ВС Республики Алтай, но его попытка не увенчалась успехом.

По данным СУ СКР по РА, 4 ноября 2017 года на автобусной остановке вблизи торгового центра «Байтерек» по улице Чорос-Гуркина злоумышленник напал на молодую женщину, насильно удерживал ее и трогал руками за интимные части тела.

27 ноября 2017 года около 8−9 часов утра на улице Шебалинской парень совершил насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомой ему 10-летней девочки.

Личность подозреваемого оперативно установили, однако злоумышленник выехал за пределы региона. Ему предъявили обвинение и объявили в международный розыск. В январе 2018 года его нашли в Москве, заключили под стражу и этапировали на территорию республики.

Злоумышленник вину в содеянном не признал и обжаловал первый приговор, указывая на нарушения в ходе следствия. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай оставила в силе вердикт районной инстанции: 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.