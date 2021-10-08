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Происшествия

Жителю Алтайского края удалось 10 лет избегать наказания за изнасилование

Следователи в Бийске закончили расследование дела об изнасиловании девушки, которое произошло еще 10 лет назад. Все это время подозреваемому удалось оставаться безнаказанным.

Насилие. Женщина.
Насилие. Женщина.
CC0

Все произошло в сентябре 2011 года. Мужчина, угрожая убийством, изнасиловал 22-летнюю девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Преступления были совершены в условиях неочевидности, отметили в СУ СКР по Алтайскому краю.

«Однако, несмотря на объективные факты, следователями-криминалистами и сотрудниками полиции, состоящими в группе по раскрытию и расследованию преступлений „прошлых лет“ работа по установлению личности мужчины не прекращалась», — уверяют в ведомстве.

Раскрыть дело удалось, когда в августе 2021 года в отдел полиции доставили 44-летнего бийчанина, устроившего семейный скандал. Генетическая экспертиза подтвердила его причастность к преступлениям прошлых лет.

Вину он не признал и от дачи показаний отказался.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 61-летнего жителя Новоалтайска обвинили в «насильственных действиях сексуального характера» в отношении трех девочек в возрасте от 7 до 9 лет.

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