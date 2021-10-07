7 октября
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Жизнь

Дедушка из Новоалтайска ответит за сексуальное насилие над тремя маленькими девочками

В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности детей, сообщает региональный СК.

Насилие.
Насилие.
Открытые источники в интернете

61-летнего жителя Новоалтайска обвинили в «насильственных действиях сексуального характера» в отношении трех девочек в возрасте от 7 до 9 лет.

В июле 2021 года мужчина пригласил детей в свой дом, где совершил преступления.

«Спустя непродолжительное время девочки рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемый вину признал, дело направили в суд. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы, однако новоалтайца обвинили в нескольких преступлениях по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ.

Ранее сообщили, что в Барнауле пожилой мужчина с собакой пристает к детям и приглашает посмотреть «что-то интересное».

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