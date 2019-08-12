Живодерку из новосибирского Академгородка подозревают в избавлении от улик

Новосибирские общественники продолжают самостоятельно расследовать дело об зверском убийстве кота Моти, в котором подозревают несовершеннолетнюю жительницу Академгородка. Ее соседи утверждают, что девушка уже избавилась от улик.

Как сообщает «КП-Новосибирск», уголовное дело в отношении школьницы так и не заведено.

В полиции говорят, что «трупы девушка могла принести домой, нет доказательств, что она убивала». В петиции мы просим завести уголовное дело. Вскоре организуем митинг по этому поводу, — сообщили активисты.

Жители дома, где был убит кот, продолжают следить за соседкой. Они заметили на днях, что с обратной стороны дома, под окнами подозреваемой, были поставлены коробки с шкурами, костями и черепами.

Предполагаем, что это были голуби, крысы, несколько кошачьих останков. Была обнаружена залитая кровью блузка, два пакета, в которых были старые кошачьи останки — пакеты ужасно пахнут, внутри завелись опарыши, — пишут очевидцы.

Жители вызвали полицию, правоохранители забрали череп и блузку. Активисты внимательно изучают страничку 17-летней школьницы, они публикуют страшные фото из ее альбомов, а также посты о продаже черепов и лапок животных: там и белки, и котята, и птицы.

Что известно о происшествии?

Как ранее сообщалось, 5 августа рыжий кот Мотя, любимец Академгородка, не вернулся с прогулки домой. После долгих поисков хозяйка обнаружила тело своего питомца в мусорном баке. С животного сняли скальп и отрезали лапы. В убийстве заподозрили несовершеннолетнюю соседку владелицы кота.

15 августа жители Новосибирска выйдут на пикет с требованием наказать виновных в гибели животного по всей строгости закона.