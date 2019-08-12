Приют "Ласка" проведет в Барнауле Международный день бездомных животных

17 августа, в Международный день бездомных животных, приют "Ласка" приглашает неравнодушных жителей Барнаула на тематическую площадку к театру драмы. Гостям покажут аэрографическое шоу, проведут консультации и фотосессии.

«Ласка» также призывает оказать помощь приюту и его обитателям. Тем более, что именно сейчас они особенно нуждаются в поддержке.

Софья Куликова,

руководитель приюта для животных «Ласка»:

«Лето для благотворительности — мертвый сезон. В том числе и в сфере помощи бездомным животным. Животных практически не разбирают, пожертвований мало, опять накопились долги перед ветеринарами. Многие постоянные волонтеры разъехались, а новые не пришли… 17 августа мы надеемся привлечь новых волонтеров, собрать помощь, а также напомнить всем жителям города об ответственности за наших животных!».

В субботу на площадке возле театра драмы приют «Ласка» проведет для жителей города обширную просветительскую программу для всех владельцев собак и кошек. Кроме того, можно будет записаться в волонтеры приюта, попечительский клуб и в кинологический класс «Пятый гаф».

Программа:

11:00 — 18:00 Сбор помощи подопечным приюта «Ласка» (корма, лекарства, дезинфицирующие средства, хозтовары и другое);

12:00 — 17:00 Фотосессии с собаками из приюта;

13:00 — 15:00 Аэрографическое шоу от художников Барнаула;

14:00 — 15:00 Открытый урок по кинологии с собаками из приюта;

15:00 — 16:00 Мастер-класс по коррекции поведения собак;

16:00 — 17:00 Мастер-класс по профилактике заболеваний у кошек;

12:00 — 17:00 Консультации по вопросам содержания, кормления, лечения, вакцинации, стерилизации собак и кошек.

Начало в 11:00.