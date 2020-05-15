Жулики создали сотни фальшивых сайтов по выплате пособий. Названия доменов

Мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии.
В одной из компаний, занимающейся кибербезопасностью, насчитали около 30 новых доменов только в зоне .ru, которые явно эксплуатируют тему выплат детям.
«Среди названий есть домены с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, которые нужны, чтобы вводить пользователя в заблуждение», ― отмечает начальник отдела безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.
Случаи регистрации новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie за последние два дня зафиксировали и в компании Infosecurity a Softline Company, где ожидают дальнейшего роста фейковых ресурсов в связи с новостями о выплатах.
Существенный рост числа фейковых сайтов госуслуг был еще в апреле — тогда появилось более 70 подобных ресурсов, отмечает заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко.
Поведение мошенников очень предсказуемо, интернет-пользователям всегда нужно быть готовым к тому, что вслед за громким обещанием поддержки в сети появятся фальшивые страницы, подчеркивает Алексей Дрозд, пишет bfm.ru.
Президент РФ Владимир Путин 11 мая в рамках дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии объявил о разовых выплатах на каждого ребенка.
Они составят 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Заявку можно было подавать, начиная с 12 мая.
Для семей с детьми до трех лет предусмотрены выплаты в пять тысяч рублей в течение трех месяцев.
Во многих городах после заявления главы государства у отделений ПФР образовались очереди — многие родители не могли зайти на сайт госуслуг, чтобы оформить заявление на выплаты. В связи с таким резким увеличением потока посетителей Пенсионный фонд обратился к жителям Алтайского края.
«Да, всем известно, что в первые дни возможности подачи заявления наблюдалась некорректная работа сайта ЕПГУ из-за повышенной активности пользователей портала, что вполне логично — только в Алтайском крае на эту выплату претендуют порядка полумиллиона человек… Положенные выплаты получат все без исключения, а заявление можно подать вплоть до 1 октября текущего года.», — отметили в ПФР.