Жулики создали сотни фальшивых сайтов по выплате пособий. Названия доменов

В интернете отмечается новая волна регистрации фейковых ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий, которая порождена новыми выплатами на детей, пишет « Коммерсантъ ».

Мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии.

В одной из компаний, занимающейся кибербезопасностью, насчитали около 30 новых доменов только в зоне .ru, которые явно эксплуатируют тему выплат детям.

«Среди названий есть домены с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, которые нужны, чтобы вводить пользователя в заблуждение», ― отмечает начальник отдела безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.

Случаи регистрации новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie за последние два дня зафиксировали и в компании Infosecurity a Softline Company, где ожидают дальнейшего роста фейковых ресурсов в связи с новостями о выплатах.

Существенный рост числа фейковых сайтов госуслуг был еще в апреле — тогда появилось более 70 подобных ресурсов, отмечает заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко.

Поведение мошенников очень предсказуемо, интернет-пользователям всегда нужно быть готовым к тому, что вслед за громким обещанием поддержки в сети появятся фальшивые страницы, подчеркивает Алексей Дрозд, пишет bfm.ru.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая в рамках дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии объявил о разовых выплатах на каждого ребенка.

Они составят 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Заявку можно было подавать, начиная с 12 мая.

Для семей с детьми до трех лет предусмотрены выплаты в пять тысяч рублей в течение трех месяцев.

Во многих городах после заявления главы государства у отделений ПФР образовались очереди — многие родители не могли зайти на сайт госуслуг, чтобы оформить заявление на выплаты. В связи с таким резким увеличением потока посетителей Пенсионный фонд обратился к жителям Алтайского края.