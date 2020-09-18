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Происшествия

Жулики выманили у Запашного 50 тысяч рублей в WhatsApp

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный стал жертвой мошенников в WhatsApp. Народный артист потерял 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

WhatsApp.
WhatsApp.
pixabay.com

Мошенники выясняли контакты известных людей из мира спорта и шоу-бизнеса, создавали профили — двойники людей из их ближайшего окружения, а затем просили деньги, ссылаясь на временные финансовые трудности.

Следствие выяснило, что Запашный стал не единственным, кого обманули. По данным МВД, пострадали более 30 человек, пишет bfm.ru. Суммы составляли от 50 тыс. до 550 тыс. рублей. Трое подозреваемых задержаны в Петербурге и во Владикавказе.

Стоит отметить, что телефонные мошенники в 2020 году стали особенно активны в России, в том числе в Алтайском крае. Ранее житель Барнаула отдал 14 млн рублей, чтобы заработать «миллиарды».

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