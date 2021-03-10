Журналисты усмотрели систему в отставках и арестах министров здравоохранения Сибири

Агенство « ФедералПресс », анализируя задержание министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, отметило, что он не первый глава минздрава в Сибири, попавший под уголовное преследование. И, возможно, не последний.

Омск

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова была уволена после медийного скандала в ноябре 2020 года. Позже у правоохранительных органов возникли претензии к периоду ее руководства. Они касались заключения госконтрактов по завышенным ценам с аффилированными фирмами.

Суд арестовал экс-чиновницу заочно — она успела покинуть страну.

Иркутск

Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева подала в отставку после задержания ее сына и нескольких предположительно связанных с нею предпринимателей. Затем она была задержана сама.

Претензии к ней были связаны с госзакупками средств индивидуальной защиты для медучреждений региона. В начале 2021 года ее перевели на домашний арест.

Маска. CCO

Хакассия

Министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко сам подал в отставку вскоре после визита в регион полпреда президента Сергея Меняйло и его критики в адрес главы ведомства.

В данном случае об уголовных претензиях к чиновнику не заявлялось. Но, однако же, некоторые местные эксперты считали уход главы минздрава «слишком похожим на бегство от вопросов со стороны органов».

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло. sfo.gov.ru

«Не исключаю новых дел»

Так или иначе — собеседник агентства «Федерал пресс» не исключают, что система здравоохранения СФО в ближайшее время может столкнуться с новыми претензиями к министрам здравоохранения округа.

«Я не удивлюсь, что в скором времени подобное задержание произойдет в другом соседнем регионе. Это говорит об издержках системы здравоохранения в период пандемии. Здесь нет ничего удивительного», — прокомментировал изданию политтехнолог Игорь Козлов.

Вероятно, политтехнолог имел в виду крупные суммы, выделенные регионам на борьбу с пандемией, и то, как ими распорядились чиновники от здравоохранения.