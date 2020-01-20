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20 января
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Происшествия

Журналисты выяснили, как заключенные называют экс-главу Минэкономразвития в колонии

В исправительной колонии, где отбывает наказание бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, заключенные называют его между собой «батей экономики», сообщает Baza.

Алексей Улюкаев.
Алексей Улюкаев.
Анна Зайкова, altapress.ru

Бывший глава Минэкономразвития ведет в колонии для заключенных экономический кружок.

«Его посещают несколько десятков заключенных, между собой они называют бывшего чиновника „батей экономики“», — говорится в сообщении.

Также Улюкаев работает в библиотеке колонии. Он значится подсобным рабочим, но на самом деле выполняет обязанности библиотекаря. Он выдает заключенным книги, подшивает старые экземпляры и ведет учет.

Улюкаев приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима в декабре 2017 года, пишет ura.ru. Также суд решил, что он должен выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Бывшего министра экономического развития признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов.

Ранее экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал о своей жизни в исправительной колонии № 1 Тверской области. Он пояснил, что свиданий в колонии ему положено всего три в год и он не может «ущемлять» родственников. «Скучаю я только по своим родным и близким», — добавил Улюкаев.

«Физическую форму поддерживаю обыкновенной зарядкой на свежем воздухе: приседания, наклоны, отжимания и так далее», — написал Улюкаев (интервью проходило в письменной форме).

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