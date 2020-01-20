Журналисты выяснили, как заключенные называют экс-главу Минэкономразвития в колонии

В исправительной колонии, где отбывает наказание бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, заключенные называют его между собой «батей экономики», сообщает Baza.

Бывший глава Минэкономразвития ведет в колонии для заключенных экономический кружок.

«Его посещают несколько десятков заключенных, между собой они называют бывшего чиновника „батей экономики“», — говорится в сообщении.

Также Улюкаев работает в библиотеке колонии. Он значится подсобным рабочим, но на самом деле выполняет обязанности библиотекаря. Он выдает заключенным книги, подшивает старые экземпляры и ведет учет.

Улюкаев приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима в декабре 2017 года, пишет ura.ru. Также суд решил, что он должен выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Бывшего министра экономического развития признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов.

Ранее экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал о своей жизни в исправительной колонии № 1 Тверской области. Он пояснил, что свиданий в колонии ему положено всего три в год и он не может «ущемлять» родственников. «Скучаю я только по своим родным и близким», — добавил Улюкаев.