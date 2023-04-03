Жуткие кадры с места смертельной аварии во Власихе появились в сети

Появились фотографии с места жуткого ДТП во Власихе. 2 апреля столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль «Нива». Фото опубликовал пожарный репортер Владимир Игнатов в группе « Про пожарных и спасателей ».

ДТП произошло в села Власиха по улице Мамонтова 2 апреля. Столкнулись автомобиль «Нива» и пассажирский автобус на перекрестке у остановки Лесхоз.

Водитель «Нивы» оказался зажат в салоне. Потребовалась деблокация силами сотрудников МЧС. Также на место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательного формирования Барнаула.

Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.

Предварительно установлено, что автобус ехал без пассажиров.

Ранее четверо человек пострадали в ДТП в Алейском районе.