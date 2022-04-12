12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Жуткую потайную комнату нашли владельцы салона красоты во время ремонта

Владельцы популярного салона красоты в британском Ранкорн, графство Чешир решили сделать ремонт и обнаружили в помещении потайную дверь, за которой скрывалась жуткая комната, сообщает Liverpool World.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

Хозяева салона Адель и Нил Янг были озадачены, когда рабочие нашли загадочную комнату, расположенную под лестницей.

С правой и с левой части комнаты находился заблокированный проход. Еще одну стену покрывало большое пугающее зеркало.

«Девочки из салона не могли поверить глазам… Нам интересно, что может быть скрыто за заблокированным сводчатым проходом. Мы не знаем, как глубоко он ведет», — отметил владелец салона.

Теперь Янги планируют покрыть стену прозрачным акриловым стеклом, чтобы удивлять находкой клиентов, пишет Lenta.ru.

Версии

Местные любители истории стали выдвигать теории о происхождении комнаты.

«Я слышал о таких тоннелях и комнатах в пабе Эгертон, когда его сносили. Так и не узнал, что это были за тоннели. Есть слухи о тоннеле от каменоломни», — заявил Дэвид Хуг.

Некоторые пользователи сети написали, что подземные тоннели — времен Второй мировой войны.

Между тем в столетней барнаульской библиотеке «поселился» Гарри Поттер.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость