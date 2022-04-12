Жуткую потайную комнату нашли владельцы салона красоты во время ремонта

Владельцы популярного салона красоты в британском Ранкорн, графство Чешир решили сделать ремонт и обнаружили в помещении потайную дверь, за которой скрывалась жуткая комната, сообщает Liverpool World.

Хозяева салона Адель и Нил Янг были озадачены, когда рабочие нашли загадочную комнату, расположенную под лестницей.

С правой и с левой части комнаты находился заблокированный проход. Еще одну стену покрывало большое пугающее зеркало.

«Девочки из салона не могли поверить глазам… Нам интересно, что может быть скрыто за заблокированным сводчатым проходом. Мы не знаем, как глубоко он ведет», — отметил владелец салона.

Теперь Янги планируют покрыть стену прозрачным акриловым стеклом, чтобы удивлять находкой клиентов, пишет Lenta.ru.

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Местные любители истории стали выдвигать теории о происхождении комнаты.

«Я слышал о таких тоннелях и комнатах в пабе Эгертон, когда его сносили. Так и не узнал, что это были за тоннели. Есть слухи о тоннеле от каменоломни», — заявил Дэвид Хуг.

Некоторые пользователи сети написали, что подземные тоннели — времен Второй мировой войны.

Между тем в столетней барнаульской библиотеке «поселился» Гарри Поттер.